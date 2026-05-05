Сын известных актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко заканчивает учебу в элитной подмосковной школе. Как пишет kp. ru, 17-летний Корней давно интересуется программированием. Сейчас он готовится подавать документы на одно из двух направлений: факультет IT-технологий или гейм-дизайн.
Юноша выбирает между двумя ведущими техническими университетами Москвы, где сильны профильные программы. Чтобы поступить, ему нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике. Кроме того, его ждут дополнительные профильные испытания — практические задания по программированию и собеседование.
Напомним, брак с актером Игорем Петренко стал для Екатерины Климовой вторым. Они поженились 31 декабря 2004 года. В этом собзе родились два сына: Матвей в 2006 году и Корней в 2008-м. В 2014 году актеры развелись.