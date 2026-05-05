Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске пройдет международный фестиваль документального кино

Событие продлится с 27 ноября по 6 декабря
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

КРАСНОЯРСК, 5 мая. /ТАСС/. Международный кинофестиваль документального кино СибирьДок (SiberiaDOC) пройдет в Красноярске в конце 2026 года. В рамках фестиваля пройдет питчинг проектов из стран СНГ, сообщил ТАСС создатель фестиваля Николай Бем.

«Международный кинофестиваль СибирьДок (SiberiaDOC) объявляет старт приема заявок на 2026 год. Фестиваль пройдет в Красноярске, предварительно, с 27 ноября по 6 декабря 2026 года. Новинкой этого года станет полноценная деловая программа фестиваля, с питчингом проектов из стран СНГ», — сообщил Бем.

В рамках фестиваля пройдет три конкурсных программы — международная программа полнометражных фильмов (60−180 минут), международная программа короткого и среднего метра (10−60 минут) и российская программа (10−180 минут).

Международный кинофестиваль SiberiaDOC проходит в Красноярске с 2023 года. В 2025 году гран-при получил фильм из Франции «Лодки» режиссера Винсента Бужона Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.