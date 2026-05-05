Скрытые детали «Зверополиса»: 10 пасхалок, которые заметят только фанаты

Мультфильм «Зверополис» напичкан пасхалками как праздничный кекс изюмом. Раскрываем десять из них
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из мультфильма «Зверополис»
Анимационный фильм «Зверополис», выпущенный компанией Disney, стал главным мультипликационным хитом 2016 года. Он собрал свыше миллиарда долларов в мировом прокате, получил восторженные отзывы критиков и удостоился множества наград, среди которых «Оскар», «Золотой глобус» и сразу шесть премий «Энни».

Работа над фильмом шла более трех лет, за которые первоначальный сюжет претерпел значительные изменения. В частности, главным героем изначально был лис Ник Уайлд, а крольчиха Джуди — его помощницей. Также за время работы над картиной создатели заложили в нее бесчисленное множество пасхалок. Некоторые из них лежат на поверхности, а другие найти не так просто, как может показаться.

Знакомая песня

В начале истории, когда крольчиха Джуди Хопс отправляется в Зверополис, она садится в поезд и включает музыку на своем плеере. Если внимательно присмотреться к экрану гаджета, то в списке исполнителей можно заметить обыгранные на звериный лад названия популярных групп.

Кадр из мультфильма «Зверополис»
Джуди выбирает песню Try Everything в исполнении поп-звезды Gazelle. На постерах и уличных экранах, обильно развешанных в городе, эта Газель предстает в образе, напоминающем образ Шакиры из клипа Hips Don’t Lie. А озвучивает ее, разумеется, Шакира.

Кадр из мультфильма «Зверополис» ​
Морковный бренд

Как и положено современной, следящей за трендами крольчихе, Джуди Хопс пользуется не абы каким смартфоном, а девайсом известного бренда. На различных кадрах видно, что заднюю крышку ее смартфона украшает логотип с надкушенной морковкой, отсылающий зрителя к продукции одной известной американской компании.

Кадр из мультфильма «Зверополис» ​
Фотоархив в кармане

Еще одна отсылка к известной корпорации появляется, когда медведи хватают главных героев и везут их к боссу мафии. В машине один из громил разглядывает фотографии на своем смартфоне. Делает он это через приложение с крайне знакомым логотипом и говорящим названием Zoogle Photos.

Кадр из мультфильма «Зверополис» ​
Мистер Биг

Юные зрители вряд ли обратят внимание на сцену в логове главаря преступного мира Тундратауна, арктической бурозубки Мистера Бига. Но взрослым, знакомым с шедеврами мирового кинематографа, этот эпизод мгновенно напомнит похожий эпизод из культового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».

Кадр из мультфильма «Зверополис» ​
Особое варево

Еще одна отсылка к недоступному детям контенту наблюдается во второй половине фильма. Джуди и Ник проникают в секретную лабораторию, в которой хозяйничает баран Дуглас. Он одет в желтый комбинезон химзащиты, носит на голове респиратор и занимается перегонкой ядовито-синих цветочков в шарики аналогичного цвета. Все это напоминает деятельность Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) из криминального сериала «Во все тяжкие».

Кадр из мультфильма «Зверополис» ​
Отпусти и забудь

Малолетние зрители тоже могут найти отсылки к любимым мультфильмам. Например, в сцене выволочки, которую устраивает Джуди начальник отдела полиции — буйвол по имени Буйволсон. Он объясняет оробевшей крольчихе, что жизнь — это не детский мюзикл, в котором ты поешь красивую песенку, и все мечты сбываются словно по волшебству. В оригинальной озвучке он заканчивает тираду словами «Let it go», которые являются названием самой известной песни из популярного диснеевского мультфильма «Холодное сердце».

Кадр из мультфильма «Зверополис» ​
Магазинчик Ханса

Речь Буйволсона — не единственная отсылка к «Холодному сердцу». На ковер к начальнику Джуди угодила за самовольно оставленный пост, который она покинула ради поимки мелкого воришки-горностая Дюка Хорьковица. В оригинале его зовут Duke Weaselton, что созвучно с именем герцога Варавского (Duke of Weselton) из мультика про Анну и Эльзу. И того и другого персонажа, к слову, озвучил актер Алан Тьюдик.

Кроме того, во время сцены погони за Хорьковицем на экране мелькает вывеска магазинчика Ханса, он же Ганс из «Холодного сердца». А в начале, когда Джуди едет на поезде, в Тундратауне можно разглядеть двух маленьких девочек-слоних в костюмах Анны и Эльзы.

Кадр из мультфильма «Зверополис»
Перекус на рабочем месте

В свой первый день в полиции Джуди Хопс знакомится с пухлым гепардом по фамилии Когтяузер. В отличие от коллег, он вежливый и обходительный. А также любит навернуть мисочку кукурузных хлопьев Lucky Chomps. Это отсылка к известному бренду сухих завтраков Lucky Charms. Кроме того, англоязычных зрителей порадует и само название хлопьев, которое переводится на русский как «Счастливые чавканья».

Кадр из мультфильма «Зверополис»
Знакомые бренды

Одними кукурузными хлопьями создатели «Зверополиса» обойтись, разумеется, не могли. В фильме можно разглядеть приложение для заказа такси Zuber, в котором водители работают на автомобилях Zooyota. Стильную одежду для настоящих самцов рекламирует компания Bearberry, а на стаканчиках для кофе отпечатан логотип компании Snarlbucks. За спортивную экипировку отвечает компания со слоганом Just zoo it, а компания землероек, которую Джуди спасла от падения гигантского пончика, вышла из магазина с кучей брендовых сумок Targoat в лапах.

Кадр из мультфильма «Зверополис»
Вооруженным глазом

Множество пасхалок в «Зверополисе» проходит мимо отечественного зрителя, теряясь при переводе или оставаясь в качестве непереведенных надписей на английском языке. Так, Джуди находит зацепку в деле мистера Эммета Выдрингтона, разглядывая фотографию сквозь бутылку лимонада. Благодаря увеличивающему эффекту донышка она замечает приметный хвост одного молодого лиса, которого уже встречала ранее.

Если присмотреться, то можно заметить, что в руках у крольчихи бутылка с надписью Cub Soda. Словом cubing англичане называли процесс натаскивания собак для охоты на лис, когда их выводили в поля гонять молодых лисят, лишь недавно вставших на тропу охоты.

Кадр из мультфильма «Зверополис»
