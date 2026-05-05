Анимационный фильм «Зверополис», выпущенный компанией Disney, стал главным мультипликационным хитом 2016 года. Он собрал свыше миллиарда долларов в мировом прокате, получил восторженные отзывы критиков и удостоился множества наград, среди которых «Оскар», «Золотой глобус» и сразу шесть премий «Энни».
Работа над фильмом шла более трех лет, за которые первоначальный сюжет претерпел значительные изменения. В частности, главным героем изначально был лис Ник Уайлд, а крольчиха Джуди — его помощницей. Также за время работы над картиной создатели заложили в нее бесчисленное множество пасхалок. Некоторые из них лежат на поверхности, а другие найти не так просто, как может показаться.
Знакомая песня
В начале истории, когда крольчиха Джуди Хопс отправляется в Зверополис, она садится в поезд и включает музыку на своем плеере. Если внимательно присмотреться к экрану гаджета, то в списке исполнителей можно заметить обыгранные на звериный лад названия популярных групп.
Джуди выбирает песню Try Everything в исполнении поп-звезды Gazelle. На постерах и уличных экранах, обильно развешанных в городе, эта Газель предстает в образе, напоминающем образ Шакиры из клипа Hips Don’t Lie. А озвучивает ее, разумеется, Шакира.
Морковный бренд
Как и положено современной, следящей за трендами крольчихе, Джуди Хопс пользуется не абы каким смартфоном, а девайсом известного бренда. На различных кадрах видно, что заднюю крышку ее смартфона украшает логотип с надкушенной морковкой, отсылающий зрителя к продукции одной известной американской компании.
Фотоархив в кармане
Еще одна отсылка к известной корпорации появляется, когда медведи хватают главных героев и везут их к боссу мафии. В машине один из громил разглядывает фотографии на своем смартфоне. Делает он это через приложение с крайне знакомым логотипом и говорящим названием Zoogle Photos.
Мистер Биг
Юные зрители вряд ли обратят внимание на сцену в логове главаря преступного мира Тундратауна, арктической бурозубки Мистера Бига. Но взрослым, знакомым с шедеврами мирового кинематографа, этот эпизод мгновенно напомнит похожий эпизод из культового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».
Особое варево
Еще одна отсылка к недоступному детям контенту наблюдается во второй половине фильма. Джуди и Ник проникают в секретную лабораторию, в которой хозяйничает баран Дуглас. Он одет в желтый комбинезон химзащиты, носит на голове респиратор и занимается перегонкой ядовито-синих цветочков в шарики аналогичного цвета. Все это напоминает деятельность Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) из криминального сериала «Во все тяжкие».
Отпусти и забудь
Малолетние зрители тоже могут найти отсылки к любимым мультфильмам. Например, в сцене выволочки, которую устраивает Джуди начальник отдела полиции — буйвол по имени Буйволсон. Он объясняет оробевшей крольчихе, что жизнь — это не детский мюзикл, в котором ты поешь красивую песенку, и все мечты сбываются словно по волшебству. В оригинальной озвучке он заканчивает тираду словами «Let it go», которые являются названием самой известной песни из популярного диснеевского мультфильма «Холодное сердце».
Магазинчик Ханса
Речь Буйволсона — не единственная отсылка к «Холодному сердцу». На ковер к начальнику Джуди угодила за самовольно оставленный пост, который она покинула ради поимки мелкого воришки-горностая Дюка Хорьковица. В оригинале его зовут Duke Weaselton, что созвучно с именем герцога Варавского (Duke of Weselton) из мультика про Анну и Эльзу. И того и другого персонажа, к слову, озвучил актер Алан Тьюдик.
Кроме того, во время сцены погони за Хорьковицем на экране мелькает вывеска магазинчика Ханса, он же Ганс из «Холодного сердца». А в начале, когда Джуди едет на поезде, в Тундратауне можно разглядеть двух маленьких девочек-слоних в костюмах Анны и Эльзы.
Перекус на рабочем месте
В свой первый день в полиции Джуди Хопс знакомится с пухлым гепардом по фамилии Когтяузер. В отличие от коллег, он вежливый и обходительный. А также любит навернуть мисочку кукурузных хлопьев Lucky Chomps. Это отсылка к известному бренду сухих завтраков Lucky Charms. Кроме того, англоязычных зрителей порадует и само название хлопьев, которое переводится на русский как «Счастливые чавканья».
Знакомые бренды
Одними кукурузными хлопьями создатели «Зверополиса» обойтись, разумеется, не могли. В фильме можно разглядеть приложение для заказа такси Zuber, в котором водители работают на автомобилях Zooyota. Стильную одежду для настоящих самцов рекламирует компания Bearberry, а на стаканчиках для кофе отпечатан логотип компании Snarlbucks. За спортивную экипировку отвечает компания со слоганом Just zoo it, а компания землероек, которую Джуди спасла от падения гигантского пончика, вышла из магазина с кучей брендовых сумок Targoat в лапах.
Вооруженным глазом
Множество пасхалок в «Зверополисе» проходит мимо отечественного зрителя, теряясь при переводе или оставаясь в качестве непереведенных надписей на английском языке. Так, Джуди находит зацепку в деле мистера Эммета Выдрингтона, разглядывая фотографию сквозь бутылку лимонада. Благодаря увеличивающему эффекту донышка она замечает приметный хвост одного молодого лиса, которого уже встречала ранее.
Если присмотреться, то можно заметить, что в руках у крольчихи бутылка с надписью Cub Soda. Словом cubing англичане называли процесс натаскивания собак для охоты на лис, когда их выводили в поля гонять молодых лисят, лишь недавно вставших на тропу охоты.