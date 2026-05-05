Два документальных фильма из РФ получили награды кинофестиваля в США

Золото взяла картина Алексея Дегтярева «Борзенко: Ринг за колючей проволокой», серебро — Viner Takes it All Саиды Медведевой
Кадр из фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой»

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Две документальные российские ленты получили награды кинофестиваля WorldFest в Хьюстоне (штат Техас), указывается в списке победителей мероприятия.

Речь идет о фильме «Борзенко: Ринг за колючей проволокой» (2022) Алексея Дегтярева о судьбе прошедшего через концентрационный лагерь советского боксера Андрея Борзенко, а также картине Viner Takes it All Саиды Медведевой об экс-президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженном тренере России Ирине Винер. Работа Дегтярева получила золото, в то время как фильм Медведевой удостоился серебряной награды фестиваля.

Впервые международный фестиваль независимого кино WorldFest состоялся в 1961 году. В 2026 году он прошел в 59-й раз.