Два документальных фильма из РФ получили награды кинофестиваля в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Две документальные российские ленты получили награды кинофестиваля WorldFest в Хьюстоне (штат Техас), указывается в списке победителей мероприятия.
Речь идет о фильме «Борзенко: Ринг за колючей проволокой» (2022) Алексея Дегтярева о судьбе прошедшего через концентрационный лагерь советского боксера Андрея Борзенко, а также картине Viner Takes it All Саиды Медведевой об экс-президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженном тренере России Ирине Винер. Работа Дегтярева получила золото, в то время как фильм Медведевой удостоился серебряной награды фестиваля.
Впервые международный фестиваль независимого кино WorldFest состоялся в 1961 году. В 2026 году он прошел в 59-й раз.