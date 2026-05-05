Деми Мур войдет в состав жюри Каннского кинофестиваля

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Организаторы 79-го Каннского кинофестиваля огласили состав жюри, в которое вошли известные актеры, режиссеры и сценаристы, в том числе Деми Мур, Стеллан Скарсгард и Хлоя Чжао. Список опубликован пресс-службой кинофестиваля.
Помимо упомянутых актеров, определять победителя конкурса будут Исаак де Банколе, Рут Негга, Лаура Вандель, Диего Сеспедес и Пол Лаверти. Председателем жюри станет режиссер из Республики Корея Пак Чхан Ук.
79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая. Церемония вручения наград традиционно состоится в последний день. В этом году за главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — будут бороться 22 картины.