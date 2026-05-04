Оливия Уайлд ответила на критику из‐за экстремального похудения: «Я не мертва»

Оливия Уайлд прокомментировала волну критики, которая обрушилась на нее после недавнего интервью. Актриса подчеркнула, что ее сняли с неудачного ракурса, но она все равно сделала вывод — не подходить так близко к камере.
«Признаю, это мой не лучший ракурс. Был ли это мой лучший внешний вид? Нет. Нет, это поразительный образ. Это был “рыбий глаз”. Я не знаю, почему я была так близко к камере. Меня не должно было быть так близко. Это неправда… Я не мертва», — цитирует звезду People.
Поводом для критики стало интервью, которое 42‑летняя звезда дала журналистам на красной дорожке перед открытием 69‑го Международного кинофестиваля в Сан‑Франциско. Видео стало вирусным благодаря хейтерам: некоторые сравнивали ее с персонажем Голлумом из «Властелина колец».
В январе Уайлд впервые за долгое время сменила цвет волос. Актриса променяла привычный каштановый цвет на яркий блонд с ледяным подтоном — это самый светлый оттенок у Оливии за последние несколько лет.