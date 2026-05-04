Любовь Аксенова трогательно поздравила племянницу с 17-летием

Актриса посвятила племяннице Полине пост в личном блоге
Любовь Аксенова

Любовь Аксенова редко балует поклонников подробностями личной жизни, но сегодня сделала исключение. В своем личном блоге она вышла на связь с подписчиками, чтобы публично поздравить племянницу с 17-летием.

Для многих фанатов новость о том, что у звезды есть племянница, стала полной неожиданностью. Вместе с теплыми словами Аксенова опубликовала целую серию снимков именинницы. На фотографиях запечатлены разные этапы взросления девушки. Судя по кадрам, актриса и ее родственница очень близки и часто проводят время вместе.

Любовь Аксенова с племянницей Полиной, фото: соцсети

«Полли, тебе 17 — и мне все еще трудно в это поверить, — написала кинозвезда. — Ты — наша радость, сердце и сама любовь. Пусть тебе всегда сопутствует удача, а рядом будут только добрые, светлые и бережные люди. Просто будь. А мы будем рядом — любить, поддерживать и радоваться тебе. С днем рождения, моя любимая племянница», — подписала снимки актриса.

Известно, что у Любы есть старший брат, так что, скорее всего, сегодняшняя именинница — его дочь.