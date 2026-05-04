Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вышли в свет накануне главного модного события года

Подготовка звезд к Met Gala порой принимает неожиданные формы. Так, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер решили провести вечер на Бродвее, посетив постановку «Страх 13-го этажа».
Для неформального выхода Кайли выбрала элегантный бежевый тренч. Свой образ она дополнила босоножками на высоком каблуке и солнцезащитными очками. Тимоти же сделал ставку на комфорт, выбрав для выхода голубую ветровку и серые брюки.
Стоит отметить, что визит пары в театр не был случайным: сестра Кайли, Ким Кардашьян, вошла в продюсерскую команду спектакля, стремясь привлечь общественное внимание к проблеме несправедливо осужденных.
