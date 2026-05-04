Джош Дюамель признался, что чувствовал себя в тени Ферги: «Она была мегазвездой»

Актер Джош Дюамель, известный по фильмам «Трансформеры», признался, что во время брака с певицей Ферги (солистка The Black Eyed Peas) чувствовал себя в ее тени. Причины разрыва он озвучил на подкасте The Megyn Kelly Show.
По словам 53-летнего артиста, мировое признание и успех супруги создавали определенный дисбаланс в их отношениях, что в итоге сказалось на личной жизни. Он отметил, что они просто «переросли друг друга» и у них довольно сильно разнились разные интересы.
«Это была огромная перемена. Она была мегазвездой, и мне потребовалось время, чтобы привыкнуть. Думаю, это больше связано с моим эго. Ее это, вероятно, беспокоило гораздо меньше», — поделился актер.
Пара рассталась в 2017 году. Официально развод был оформлен в 2019-м. Несмотря на расставание, Дюамель подчеркивал, что у них с Ферги сохранились прекрасные отношения, и он не испытывает никаких сожалений о прожитых годах. Сейчас Джош счастлив в браке с моделью Одре Мари, а Ферги, в свою очередь, публично поддерживает его новую семью.