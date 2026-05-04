Мэрил Стрип раскритиковала современные фильмы: «Есть тенденция к “марвелизации” кино»

Актриса раскритиковала популярные супергеройские франшизы
Мэрил Стрип
Мэрил СтрипИсточник: Legion-Media.ru

Мэрил Стрип высказалась о «марвелизации» в кинематографе. Актриса раскритиковала популярные супергеройские франшизы.

«Мне кажется, сейчас есть тенденция к “марвелизации” кино. У нас есть и злодеи, и хорошие ребята. Но это так скучно…», — заявила звезда.

Стрип отметила, что по-настоящему интересно, когда герои не идеальны, а злодеи обладают человеческими качествами.

«Это именно то, что мне нравится в фильме [»Дьявол носит Prada 2«]. Он беспорядочный», — считает актриса.

Напомним, «Дьявол носит Prada 2» с Мэрил Стрип собрал 233 млн долларов в мировом прокате за дебютный уикэнд.