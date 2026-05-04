Наталья Андрейченко показала, как отметила 70-летие в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко променяла столичную жизнь и голливудские проекты на тихое существование в мексиканской деревне. В своем блоге звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» поделилась кадрами с собственного 70-летия.
Вместо пышного застолья именинница выбрала вечернюю прогулку с танцами прямо на улице. На опубликованном видео Наталья танцует под открытым небом вместе с местной жительницей. Актриса явно получает удовольствие от прогулки и атмосферы праздника.
«Молодая и красивая», «Спасибо, Наталья, за Мэри. Мое детство», «Это инициация лучшей в мире зрелости. Празднуем жизнь в любом ее проявлении», — отреагировали подписчики в комментариях.
В Мексике Андрейченко много времени посвящает духовным практикам: занимается йогой, медитирует и придерживается сыроедения. При этом Наталья часто бывает в Москве — встречается с друзьями и открыто говорит о любви к родине. Но каждый раз она возвращается на берега Карибского моря. Именно там теперь находится ее настоящий дом.