«Папино тепло и запах шашлыка»: Петров поделился детскими воспоминаниями о 90-х

В интервью-шоу Кино Mail актер Александр Петров рассказал о том, с какими воспоминаниями у него связаны 90-е годы
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Звезда фильма «Коммерсант» Александр Петров поделился личными воспоминаниями о 90-х годах в интервью-шоу Кино Mail «Актеры говорят».

Исполнитель признался, что этот период оставил в его памяти яркие образы и ощущения. «Мои 90-е были в не очень осознанном возрасте. Мы все-таки были детьми», — рассказал 37-летний Петров.

Одной из самых сильных ассоциаций с тем временем для него стал запах Черкизовского рынка. Актер родом из Переславля-Залесского, но из-за работы родителей, занимавшихся торговлей, он часто ездил в Москву с отцом.

Александр Петров в фильме «Коммерсант»
В памяти Петрова сохранились и другие детали тех поездок. 

«Я помню папино тепло, запах шашлыка в Тарасовке, где мы останавливались по дороге в Переславль, — я из-за этого и ездил часто», — признался актер.

Петров рассказал, что однажды ему купили новый мяч, и его запах тоже ему запомнился. «Мне покупали футбольный мяч, и я помню его запах. Это не обернуть в слова», — отметил Александр Петров.

Смотрите полностью выпуск шоу Кино Mail «Актеры говорят», в котором Александр Петров рассказывает о съемках в фильме «Коммерсант» и с азартом берет интервью у своего партнера по фильму Михаила Тройника.