«Учительница» — индийский фильм 2022 года, снятый в жанре триллера и построенный вокруг психологического напряжения и личной драмы главной героини. В актерский состав вошли Амала Пол, Хаким Шах, Чембан Винод Хосе, Манджу Пиллай и другие.
В центре сюжета — Девика, школьная учительница, которая преподает легкую атлетику. После напряженных школьных соревнований она просыпается в состоянии тревоги и полной растерянности, не в силах вспомнить события прошлого вечера. Окружающие уверяют ее, что причиной такого состояния стала сильная усталость и переутомление.
Дома Девику ждет муж Суджит, с которым они давно пытаются завести ребенка и строят планы на будущее. Однако привычная жизнь начинает рушиться, когда женщина узнает о своей беременности. Радость быстро сменяется шоком: становится ясно, что ребенок не от ее супруга. С этого момента история приобретает детективный и психологически напряженный характер, постепенно подводя зрителя к неожиданным открытиям.
Описание концовки фильма «Учительница» (2022)
Девика просыпается в замешательстве и не может вспомнить, что произошло накануне. Она осматривает себя на предмет травм и замечает, что у нее пропала сережка. Состояние женщины вызывает тревогу, но окружающие не придают этому серьезного значения. Коллега убеждает ее, что она просто переутомилась, поскольку в школе последние четыре дня проходили спортивные соревнования. Девика работает учительницей физкультуры, а дома ее ждет муж Суджит, медбрат по профессии. Супруги давно пытаются завести ребенка.
Позже Девика узнает, что беременна. Однако радость от этого события омрачается тем, что она постепенно начинает осознавать: во время последней школьной встречи ее изнасиловали студенты колледжа. Она скрывает случившееся от мужа и пытается разобраться самостоятельно. Девика ищет записи с камер видеонаблюдения, но выясняет, что в тот момент они не работали. Затем она даже пытается найти видео на порносайтах, однако безрезультатно.
В отчаянии Девика идет к дому одного из студентов и незаметно включает запись на телефоне, находясь рядом с его машиной. Из разговоров с его друзьями она узнает, что у них до сих пор хранится видеозапись ее изнасилования.
Тем временем из результатов анализов Суджит узнает о беременности Девики. Он приходит к ее врачу, и тот спрашивает, почему пара решила сделать аборт. После этого Суджит выясняет отношения с женой. Девика признается ему в изнасиловании. Суджит злится, что ребенок может быть от одного из насильников, и отказывается принимать его. Девика хочет обратиться в полицию, но Суджит отговаривает ее, опасаясь позора для семьи.
Мать Суджита, Кальяни, поддерживает сына и подталкивает его к мысли о мести студентам. Девика тем временем начинает искать нападавших и выходит на главаря группы, который работает в службе доставки еды в Кочи. Кальяни также рекомендует ей информатора из полиции, который может помочь в поисках.
Девика встречается со студентом и делает вид, что он ей нравится. Он приглашает ее в отель в отдаленном районе. Там она встречается со всеми студентами. Они удаляют видео и уничтожают карту памяти, но продолжают оскорблять девушку. В ответ Девика запирает дверь и вместе с подругой вступает с ними в драку. Девушки прикрепляют к студентам муляжи бомб, но не убивают их.
В финале Девика заявляет Суджиту, что он ей больше не нужен, однако ребенка она решает оставить.
Как сложились судьбы героев
Главные герои фильма — Девика и Суджит. Рассмотрим, как завершились их истории.
Девика
После встречи со студентами, виновными в преступлении, и эмоционального разрыва с мужем она принимает решение не возвращаться к прежней семейной жизни. Девика (Амала Пол) окончательно дистанцируется от Суджита, подчеркивая, что больше не нуждается в нем. При этом, несмотря на все обстоятельства, она решает сохранить беременность и оставить ребенка, выбирая дальнейшую жизнь самостоятельно.
Суджит
В финале оказывается в состоянии морального конфликта и эмоционального разрыва с женой. Узнав о беременности и обстоятельствах произошедшего, Суджит (Хаким Шах) сначала не может принять ситуацию и болезненно реагирует на возможность того, что ребенок может быть от насильника. Хотя он пытается влиять на решения Девики и отговаривает ее от обращения в полицию, в итоге его позиция не совпадает с ее выбором. Их отношения фактически распадаются, и Суджит остается за пределами ее дальнейшей жизни.
Будет ли продолжение индийского фильма «Учительница»
Официальных данных о съемках второй части фильма не было, поэтому говорить о продолжении не приходится. Кроме того, история, как и сюжетные линии главных героев, завершены.