Ксения (Ангелина Пахомова) прошла путь от сломленной жертвы до убийцы, не помнящей своего преступления, и наконец до женщины, взявшей на себя ответственность. Все девять серий она гналась за правдой, не подозревая, что правда — в ней самой. Убила она, не тренер и не случайность. В финале Ксения готова принять наказание — наручники в машине Сергея символизируют не только арест, но и долгожданное освобождение от кошмаров прошлого. Пахомова сыграла одну из лучших ролей в своей карьере, убедительно передав и хрупкость, и скрытую жестокость своей героини.