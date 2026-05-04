Сериал «На льду» — это не просто история о фигурном катании, а многослойная драма о системном насилии в большом спорте, родительских амбициях и психологических травмах, которые передаются из поколения в поколение. Режиссер проекта Максим Кулагин создал мрачный, почти нуаровый триллер на льду, а консультантом выступила известный хореограф Елена Масленникова, обеспечившая достоверность ледовых сцен. В главных ролях — Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров.
Сюжет строится вокруг возвращения бывшей фигуристки Ксении в родную спортивную школу спустя десять лет после таинственной гибели ее партнера Алексея. Страдая от провалов в памяти и ПТСР, она пытается расследовать смерть юноши, одновременно пытаясь защитить юных спортсменок от той же системы, что когда-то сломала ее саму. В статье рассказываем, чем закончился первый сезон сериала «На льду».
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «На льду»
События финала стремительно несутся к кульминации. В прошлом (Красноярск 2015 года) Ксения направляется в президентский номер к Павлу Олеговичу, а Алевтина, заметив это, отправляет туда же Лешу с вещами тренера. Роковая случайность, которая запустит цепь смертей.
В настоящем Ксения, вооруженная пистолетом, выслеживает бывшего тренера в деревенской конюшне. Павел Олегович — уже не тот блестящий наставник: он ушел в религию, живет в глуши и, как выясняется, все эти годы молился за Ксению. Сцена, где он сам помогает бывшей ученице снять пистолет с предохранителя и смиренно ждет пули, — одна из самых сильных в сезоне. Петр Федоров в этой короткой, но мощной сцене играет человека, который принял свою судьбу и готов искупить вину даже ценой жизни.
Тем временем параллельные сюжетные линии получают свое разрешение:
- Семья Вадима окончательно трещит по швам. Соня, узнавшая, что Вика — незаконная дочь отца, а сам Вадим отказался платить за нее выкуп, в ярости бьет родителя в глаз. Вадим покидает семью, чтобы «разобраться в себе».
- Николай и Раиса наконец расстаются. Маша, чье здоровье подорвано материнскими амбициями, теряет сознание после идеально откатанной программы — скорая увозит девочку, но нам дают понять, что она выживет.
- Оксана берет вину за похищение Сони на себя, спасая мать от тюрьмы, а Вадим неожиданно прощает обеих и просит закрыть дело.
Но главное происходит в конюшне. Сергей успевает вовремя, чтобы остановить Ксению. И тут следует поворот, который ломает весь детективный конструктор: Павел Олегович не виновен в смерти Леши. Ксения наконец вспоминает все.
Когда Ксения пришла в номер к тренеру, между ними снова вспыхнула страсть. Дверь открыл Леша, принесший вещи Алевтины. Увидев их вместе, фигурист пришел в ярость и первым ударил тренера. Началась потасовка, Ксения пыталась их разнять, но ее оттолкнули — девушка ударилась головой. В момент, когда Леша прижал Павла к краю балкона и угрожал ему связями семьи в полиции, Ксения схватила хрустальную пепельницу и разбила голову партнера. Удар оказался смертельным.
Тренер ради спасения подопечной взял вину на себя, сбросил тело с балкона, инсценировав несчастный случай, а позже помог Ксении уехать за границу и обеспечил ее мать деньгами. Алевтина, столкнувшаяся с Ксенией в коридоре, знала правду и уговорила Павла действовать по ее плану.
Вернувшись в реальность, Ксения пытается застрелиться, но Сергей выхватывает пистолет и получает ранение. Финал оставляет послевкусие горького шоколада: Ксения и Сергей покидают конюшню живыми, Павел остается в живых, но в машине девушка находит наручники. Правосудие, пусть и запоздалое, настигает героиню. Но душа ее наконец обретает покой — самое страшное воспоминание больше не грызет изнутри.
Как сложилась судьба героев
Создатели сериала не стали размениваться на слащавый хэппи-энд, но и не превратили финал в сплошную чернуху. Каждый ключевой персонаж получил логичную, а главное — заслуженную точку.
Ксения Назарова
Ксения (Ангелина Пахомова) прошла путь от сломленной жертвы до убийцы, не помнящей своего преступления, и наконец до женщины, взявшей на себя ответственность. Все девять серий она гналась за правдой, не подозревая, что правда — в ней самой. Убила она, не тренер и не случайность. В финале Ксения готова принять наказание — наручники в машине Сергея символизируют не только арест, но и долгожданное освобождение от кошмаров прошлого. Пахомова сыграла одну из лучших ролей в своей карьере, убедительно передав и хрупкость, и скрытую жестокость своей героини.
Павел Олегович
Павел (Петр Федоров) — самый неоднозначный персонаж сериала. Педофил, соблазнивший ученицу? Да. Мужчина, готовый взять на себя чужое убийство, чтобы спасти девушку, которую любил (пусть и патологической любовью)? Тоже да. Петр Федоров создал образ, который невозможно однозначно демонизировать. Финальная сцена в конюшне, где он ждет выстрела, а потом помогает Ксении справиться с оружием — это актерская вершина. Он не оправдан, но понят.
Алевтина Вельковская
Железная леди российского фигурного катания Алевтина (Виктория Толстоганова) в финале оказывается не главным злодеем, а трагической фигурой. Она направила Лешу к роковой комнате, покрывала Павла, но ее главная вина — в другом. Алевтина — порождение той же системы, что калечит детей. В финале она приютила у себя Машу, пытаясь хоть как-то искупить вину, но каждое ее действие было продиктовано страхом потерять контроль. Толстоганова, как всегда, великолепна — достаточно одного взгляда, чтобы передать весь спектр от ненависти до материнской жалости.
Сергей
Следователь Сергей (Артем Быстров) сам носит ад на плечах — по его вине погиб его друг, умер преступник, которого он избил, неоднократно герой и сам подумывал о самоубийстве. Он становится единственным, кто действительно хочет спасти Ксению. Финал оставляет их связь открытой: его ранят, он выживает, но все-таки надевает на нее наручники. Сергей — это голос совести сериала, пусть и очень грязной, замаранной.
Юные фигуристки (Маша, Соня, Вика)
Детские судьбы — самое больное место сериала. В финале они получают лучик надежды. Соня (Варвара Майорова) и Вика (Агния Воробьева), узнавшие, что они сводные сестры, мирятся. Их матери Ирина (Мария Ахметзянова ) и Оксана (Наталья Земцова) тоже налаживают отношения — настолько, насколько это возможно. Маша (Варвара Володина) после обморока на льду остается жива, и, возможно, это станет для ее матери Раисы (Марьяна Спивак) поводом остановиться. Система не сломана, но первый удар по ней нанесен.
Будет ли продолжение сериала «На льду»
Официального анонса второго сезона от Okko на момент написания статьи пока нет.