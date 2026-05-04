Путин присвоил актрисе Банщиковой звание заслуженной артистки России

Анна Банщикова удостоилась звания заслуженной артистки РФ за заслуги в области отечественной культуры и искусства
Анна Банщикова на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

Владимир Путин присвоил актрисе Анне Банщиковой (Леонидовой) звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

«Леонидовой Анне Борисовне — артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Московский театр “Современник””», — говорится в документе.

Звезде присвоили соответствующее звание за заслуги в области отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, согласно указу, президент России наградил мэра донецкого города Горловка Ивана Приходько медалью «За храбрость» II степени. Он также отметил медалью «За отвагу на пожаре» школьника Алексея Жернакова из Омской области, который спас из горящего дома брата, сестер и бабушку.