Путин присвоил актрисе Банщиковой звание заслуженной артистки России

Кроме того, согласно указу, президент России наградил мэра донецкого города Горловка Ивана Приходько медалью «За храбрость» II степени. Он также отметил медалью «За отвагу на пожаре» школьника Алексея Жернакова из Омской области, который спас из горящего дома брата, сестер и бабушку.