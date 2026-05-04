Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Начались съемки фильма об Одри Хепберн и модельере Юбере де Живанши: первые кадры

Главные роли в байопике исполнят Томасин Маккензи и Энсел Элгорт
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Ужин с Одри»
Кадр из фильма «Ужин с Одри»

Стартовали съемки фильма о нежной дружбе великой актрисы Одри Хепберн и легендарного модельера Юбера де Живанши. Картина получила название «Ужин с Одри». Главные роли исполнят Томасин МаккензиПрошлой ночью в Сохо») и Энсел ЭлгортМалыш на драйве»).

Сюжет переносит зрителей в Париж 1953 года. 24-летняя Одри Хепберн (Маккензи) — восходящая звезда на пороге мировой славы. Режиссер Билли Уайлдер отправляет ее в дом моды за нарядами для фильма «Сабрина». Там она встречает молодого Юбера де Живанши (Элгорт). Между ними возникает мгновенное взаимопонимание. За одну бурную ночь они рискуют своими карьерами, чтобы помочь друг другу, положив тем самым начало легендарному сорокалетнему творческому партнерству.

Кадр из фильма «Ужин с Одри»
Кадр из фильма «Ужин с Одри»

Режиссером выступил Абе Сильвия («Палм-Рояль»), а сценарий написала Кара Холден.

К актерскому составу также присоединились Джуди Грир, Майкл Шэннон и Миранда Ричардсон в роли матери Одри.

Кадр из фильма «Ужин с Одри»
Кадр из фильма «Ужин с Одри»

Знакомство Хепберн и Живанши состоялось в 1950-е, когда оба только начинали путь. Дизайнер создал ее самые узнаваемые образы — от «Завтрака у Тиффани» до «Сабрины». В платьях Живанши актриса получала свой первый «Оскар» и даже выходила замуж.

Ранее стало известно, что Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме о создании картины «Завтрак у Тиффани».