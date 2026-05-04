Стартовали съемки фильма о нежной дружбе великой актрисы Одри Хепберн и легендарного модельера Юбера де Живанши. Картина получила название «Ужин с Одри». Главные роли исполнят Томасин Маккензи («Прошлой ночью в Сохо») и Энсел Элгорт («Малыш на драйве»).
Сюжет переносит зрителей в Париж 1953 года. 24-летняя Одри Хепберн (Маккензи) — восходящая звезда на пороге мировой славы. Режиссер Билли Уайлдер отправляет ее в дом моды за нарядами для фильма «Сабрина». Там она встречает молодого Юбера де Живанши (Элгорт). Между ними возникает мгновенное взаимопонимание. За одну бурную ночь они рискуют своими карьерами, чтобы помочь друг другу, положив тем самым начало легендарному сорокалетнему творческому партнерству.
Режиссером выступил Абе Сильвия («Палм-Рояль»), а сценарий написала Кара Холден.
К актерскому составу также присоединились Джуди Грир, Майкл Шэннон и Миранда Ричардсон в роли матери Одри.
Знакомство Хепберн и Живанши состоялось в 1950-е, когда оба только начинали путь. Дизайнер создал ее самые узнаваемые образы — от «Завтрака у Тиффани» до «Сабрины». В платьях Живанши актриса получала свой первый «Оскар» и даже выходила замуж.
Ранее стало известно, что Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме о создании картины «Завтрак у Тиффани».