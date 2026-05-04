Стала известна причина смерти актера Филонова из «Бандитского Петербурга»

Актер Валерий Филонов, известный по ролям в «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе», умерший 3 мая, давно болел, его сердце не выдержало во время операции. Причину смерти артиста aif.ru сообщили в его окружении.
«Он давно болел, состояние усугубилось со смертью супруги, потом любимая кошка умерла от старости, Валера остался совсем один… Вызвали неотложку, увезли в больницу, в реанимацию. Во время операции не выдержало сердце», — уточнила собеседница aif.ru.
Актера не стало в возрасте 86 лет.
Валерий Вальтерович Филонов родился 27 февраля 1940 года. Вырос в Ленинграде, где в 1957 году окончил школу. В 1973 году дебютировал в кино, снявшись в роли рабочего в фильме «Цемент».
На счету Филонова более 60 ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее популярных проектов — «Мой друг Иван Лапшин», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Опера», «Морские дьяволы» и многие другие. Последний фильм с его участием вышел в свет в 2024 году.