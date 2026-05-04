Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти актера Филонова из «Бандитского Петербурга»

Актер Валерий Филонов умер в возрасте 86 лет
Валерий Филонов в сериале «Улицы разбитых фонарей»
Валерий Филонов в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Актер Валерий Филонов, известный по ролям в «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе», умерший 3 мая, давно болел, его сердце не выдержало во время операции. Причину смерти артиста aif.ru сообщили в его окружении.

«Он давно болел, состояние усугубилось со смертью супруги, потом любимая кошка умерла от старости, Валера остался совсем один… Вызвали неотложку, увезли в больницу, в реанимацию. Во время операции не выдержало сердце», — уточнила собеседница aif.ru.

Актера не стало в возрасте 86 лет.

Валерий Вальтерович Филонов родился 27 февраля 1940 года. Вырос в Ленинграде, где в 1957 году окончил школу. В 1973 году дебютировал в кино, снявшись в роли рабочего в фильме «Цемент».

На счету Филонова более 60 ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее популярных проектов — «Мой друг Иван Лапшин», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Опера», «Морские дьяволы» и многие другие. Последний фильм с его участием вышел в свет в 2024 году.