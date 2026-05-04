Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» Валерий Филонов

В возрасте 86 лет ушел из жизни актер театра и кино, театральный режиссер Валерий Филонов, известный по ролям в «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе» и многих других проектах, узнал aif.ru.
«Валерия Вальтеровича не стало накануне», — сообщили в окружении артиста.
Актер скончался 3 мая. Причина смерти пока не раскрывается.
Валерий Вальтерович Филонов родился 27 февраля 1940 года. Вырос в Ленинграде, где в 1957 году окончил школу. В 1973 году дебютировал в кино, снявшись в роли рабочего в фильме «Цемент».
На счету Филонова более 60 ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее популярных проектов — «Мой друг Иван Лапшин», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Опера», «Морские дьяволы» и многие другие. Последний фильм с его участием вышел в свет в 2024 году.