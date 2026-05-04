Ваня Дмитриенко случайно съел крем со змеиным ядом

Во время концерта артист повредил ногу и решил обработать ее специальным средством
Ваня Дмитриенко на гала-ужине «Премии Муз-ТВ», фото: пресс-служба

Певец Ваня Дмитриенко рассказал в своем Telegram-канале, что случайно съел крем с ядом гадюки. Во время концерта артист повредил ногу и решил обработать ее специальным средством. Позже он собрался съесть клубники и почувствовал странный привкус. Выяснилось, что он недостаточно хорошо вымыл руки — на них осталась мазь с ядом.

Артист не стал сильно переживать: он посчитал, что концентрация яда в попавшей в организм дозе, скорее всего, совсем незначительна. Однако все равно принял все меры, чтобы избавиться от остатков крема и неприятного привкуса во рту.

Ранее сообщалось, что с бизнеса 20-летнего Дмитриенко требуют более 1 млн рублей через суд.