Ваня Дмитриенко случайно съел крем со змеиным ядом

Певец Ваня Дмитриенко рассказал в своем Telegram-канале, что случайно съел крем с ядом гадюки. Во время концерта артист повредил ногу и решил обработать ее специальным средством. Позже он собрался съесть клубники и почувствовал странный привкус. Выяснилось, что он недостаточно хорошо вымыл руки — на них осталась мазь с ядом.