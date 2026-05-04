Ричард Гир исполнит главную роль в романтической драме «Асимметрия» — экранизации одноименного бестселлера Лизы Холлидей. Партнершей 76-летнего Гира по съемкам станет 28-летняя актриса Диана Сильверс. Картину снимет режиссер «Последнего самурая» и «Легенд осени» Эдвард Цвик.
Сюжет ленты рассказывает историю молодой помощницы редактора из Нью-Йорка Элис (Сильверс), которая однажды встречает всемирно известного 70-летнего писателя Эзру (Гир). Между ними возникает связь, которая ведет их обоих в водоворот судьбоносных событий. Они создают свой собственный мир, предназначенный только для двоих. Эзра, известный своими смелыми произведениями, находит человека, с которым может быть полностью откровенным, а Элис обретает смелость исследовать свои писательские устремления. Но все оказывается под угрозой, когда их тайные отношения раскрываются.
Роман Холлидей был высоко оценен критиками. Журнал The New Yorker назвал его «литературным феноменом», а The New York Times включила в список книг, формирующих современную литературу XXI века.
