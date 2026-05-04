76-летний Ричард Гир сыграет в романтической драме с молодой актрисой

В фильме «Асимметрия» у героев будут тайные отношения
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Ричард Гир
Ричард ГирИсточник: Legion-Media.ru

Ричард Гир исполнит главную роль в романтической драме «Асимметрия» — экранизации одноименного бестселлера Лизы Холлидей. Партнершей 76-летнего Гира по съемкам станет 28-летняя актриса Диана Сильверс. Картину снимет режиссер «Последнего самурая» и «Легенд осени» Эдвард Цвик.

Сюжет ленты рассказывает историю молодой помощницы редактора из Нью-Йорка Элис (Сильверс), которая однажды встречает всемирно известного 70-летнего писателя Эзру (Гир). Между ними возникает связь, которая ведет их обоих в водоворот судьбоносных событий. Они создают свой собственный мир, предназначенный только для двоих. Эзра, известный своими смелыми произведениями, находит человека, с которым может быть полностью откровенным, а Элис обретает смелость исследовать свои писательские устремления. Но все оказывается под угрозой, когда их тайные отношения раскрываются.

Диана Сильверс
Диана СильверсИсточник: Legion-Media.ru

Роман Холлидей был высоко оценен критиками. Журнал The New Yorker назвал его «литературным феноменом», а The New York Times включила в список книг, формирующих современную литературу XXI века. 