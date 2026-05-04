Звезда «Бригады» показала редкое фото с дочерью, которая живет в Южной Корее

Звезда сериала «Бригада» Дарья Повереннова отправилась в Южную Корею вместе с мужем Андреем Шароновым. Главная цель поездки — встреча с дочерью Полиной. Актриса поделилась радостной новостью с подписчиками в соцсети и выложила совместный снимок.
«Вот оно, мое счастье», — написала Повереннова. Полина Жигалкина перебралась в азиатскую страну еще в 2021 году. Девушка откровенно рассказывала в соцсетях, что первое время привыкать к новой жизни было непросто. Однако ситуация изменилась, когда она выучила язык и нашла хорошую работу.
В прошлом Полина была замужем, но внимательные подписчики заметили: на свежих фото она давно не носит обручальное кольцо и не показывает снимки с мужем. В сети ходят слухи, что пара распалась, однако ни сама Полина, ни ее знаменитая мать эту информацию никак не комментируют.
Ранее Дарья Повереннова обнародовала фото со своей свадьбы.