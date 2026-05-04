«Дьявол носит Prada 2» собрал 233 млн долларов в мировом прокате за дебютный уикэнд

Фильм «Дьявол носит Prada 2» собрал 233 млн долларов в мировом прокате за первый уикэнд. По данным Variety, это четвертый результат по стартовым сборам в 2026 году среди всех фильмов.
Отмечается, что 77 млн долларов фильм собрал в США. Премьера продолжения «Дьявол носит Prada» состоялась 7 мая. К ролям в фильме вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.
Дебютный трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2» стал самым популярным трейлером в 2025 году.
Первая часть фильма вышла в 2006 году и собрала в прокате 326 млн долларов при бюджете в 35 млн.