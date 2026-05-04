В России выйдет новый фильм с Уиллемом Дефо

Актер сыграл роль могущественного миллиардера в напряженной драме «День рождения»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «День рождения»
Кадр из фильма «День рождения»

На день раньше мирового проката в России выйдет напряженная драма «День рождения» с Уиллемом Дефо. Актер перевоплотился в богача, чья роскошная вечеринка обернулась катастрофой. Прототипом персонажа Дефо стал греческий миллиардер Аристотель Онассис.

События фильма разворачиваются в конце 1970-х годов. Могущественный миллиардер Маркос (Дефо) собирает гостей на своем частном острове в Средиземном море, чтобы отметить день рождения дочери Софии — единственной наследницы его империи.

Друзья и партнеры тянутся к нему с просьбами, пытаясь решить свои дела за чужой счет. Но у самой именинницы есть тайный замысел. По мере того, как ночь набирает обороты, скрытые конфликты вырываются наружу, и шикарная вечеринка оборачивается драмой о власти, любви и праве выбора.

Кадр из фильма «День рождения»

В картине также сыграли Виктория Кармен Сонн, Джо Коул, Эмма Суарес и другие. Режиссером проекта является Мигель Анхель Хименес.

Продюсерами выступили Йоргос Карванас («Треугольник печали»), Курбан Кассам, а также российские продюсеры Иван Самохвалов и Александр Цекало. В основе сюжета лежит роман Паноса Карнезиса.

В прокат ленту выпускают компании «Среда» и Ray of Sun Pictures.

Драма «День рождения» выйдет в российских кинотеатрах 4 июня. 