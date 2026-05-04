На день раньше мирового проката в России выйдет напряженная драма «День рождения» с Уиллемом Дефо. Актер перевоплотился в богача, чья роскошная вечеринка обернулась катастрофой. Прототипом персонажа Дефо стал греческий миллиардер Аристотель Онассис.
События фильма разворачиваются в конце 1970-х годов. Могущественный миллиардер Маркос (Дефо) собирает гостей на своем частном острове в Средиземном море, чтобы отметить день рождения дочери Софии — единственной наследницы его империи.
Друзья и партнеры тянутся к нему с просьбами, пытаясь решить свои дела за чужой счет. Но у самой именинницы есть тайный замысел. По мере того, как ночь набирает обороты, скрытые конфликты вырываются наружу, и шикарная вечеринка оборачивается драмой о власти, любви и праве выбора.
В картине также сыграли Виктория Кармен Сонн, Джо Коул, Эмма Суарес и другие. Режиссером проекта является Мигель Анхель Хименес.
Продюсерами выступили Йоргос Карванас («Треугольник печали»), Курбан Кассам, а также российские продюсеры Иван Самохвалов и Александр Цекало. В основе сюжета лежит роман Паноса Карнезиса.
В прокат ленту выпускают компании «Среда» и Ray of Sun Pictures.
Драма «День рождения» выйдет в российских кинотеатрах 4 июня.