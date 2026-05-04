Джона Хилл дал редкий комментарий об отцовстве

Во время прямой трансляции подкаста SmartLess 42-летний актер Джона Хилл рассказал, как сын, появившийся на свет в 2023 году, заставляет их с женой радоваться жизни и смеяться.
«Видеть, как твой ребенок придумывает что-то забавное, чтобы тебя рассмешить… это так здорово», — поделился восторгом счастливый отец. Джона добавил, что его дети продолжают его комедийное наследие, постоянно употребляя в речи смешные, немного исковерканные слова.
Актер также признался, что пока не представляет, как он будет реагировать на взросление своих детей:
«Я и сам иногда как маленький ребенок, потому что смотрю на них и думаю: “Если вы будете подростками и не захотите со мной общаться, я буду плакать каждую ночь”», — признался Хилл.