Зои Кравиц появилась на публике на фоне слухов о свадьбе с Гарри Стайлсом

Голливудская актриса Зои Кравиц вышла в свет на фоне слухов о скорой свадьбе с Гарри Стайлсом. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.
Актриса посетила вечеринку, которую устроила бывший главный редактор журнала Vogue Анна Винтур. Мероприятие прошло в Нью-Йорке накануне бала Met Gala.
Для выхода в свет Кравиц выбрала бежевый кардиган с меховой отделкой, топ и желтую кружевную юбку. Образ дополнили прозрачные туфли на каблуках, пушистый клатч, солнцезащитные очки и помолвочное кольцо с бриллиантом. Волосы знаменитость убрала в хвост, а макияж выполнила в естественных тонах.
Ранее были раскрыты подробности будущей свадьбы Зои Кравиц и Гарри Стайлса.