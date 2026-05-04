У голливудской звезды Кэмерон Диаз и ее мужа Бенджи Мэддена пополнение в семье. Радостной новостью музыкант поделился в своем блоге.
Мэдден сообщил, что у пары родился сын. Мальчика назвали Наутасом.
«Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя невероятно благословленными, объявляя о рождении нашего третьего ребенка, Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сынок!» — написал супруг актрисы. Показывать фотографию новорожденного Бенджи Мэдден не стал.
Напомним, Кэмерон Диаз и музыкант Бенджи Медден начали отношения в 2014 году. 5 января 2015 года они поженились в их доме в Беверли-Хиллз. В конце 2019 года у пары родился первый ребенок — дочь Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден. 23 марта 2024 года супруги объявили о рождении сына, Кардинала Мэддена.
Ранее Кэмерон Диаз, впервые ставшая мамой в 47 лет, рассказала о тревоге из-за возраста.