Мэрил Стрип рассказала о своем конфликте с Голди Хоун на съемках «Смерть ей к лицу»

Звезда «Дьявол носит Prada» поделилась воспоминаниями о съемках культового фильма 1992 года с Голди Хоун и Брюсом Уиллисом
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Смерть ей к лицу»
Кадр из фильма «Смерть ей к лицу»

Мэрил Стрип вспомнила, как у нее возник конфликт с коллегой по культовой комедии 1992 года «Смерть ей к лицу» Голди Хоун.

В интервью изданию Vanity Fair 76-летняя актриса рассказала о том, из-за чего произошло недоразумение.

«Голди всегда опаздывала на съемочную площадку, — вспоминала Стрип. — А я всегда пунктуальна, понимаете, и ужасно надоедливая».

«Но она была такая очаровательная», — добавила Стрип. «Я помню, у нее был красный кабриолет, и она сама ездила на съемочную площадку. Так что, вероятно, в этом и была проблема».

Однако звезда фильма «Дьявол носит Prada 2» назвала время, проведенное на съемочной площадке, «глупым и потрясающим».

«Мы так смеялись, — сказала Стрип, — и Голди, честно говоря, смеется лучше всех в Америке. Она смеется так: „Ахаха!“ А потом приходилось останавливать съемки. Но это было забавно».

Стрип также уточнила, что между ней и 80-летней Голди Хоун нет никакой вражды, и восторженно заявила, что Хоун — «одна из ее подруг».

Рассказывая о другом партнере по фильму «Смерть ей к лицу» Брюсе Уиллисе, Стрип восторженно воскликнула: «О, Брюс был божественен!».

«Думаю, на некоторых съемочных площадках он имел репутацию сложного человека, но нам было с ним очень весело, — сказала актриса. — Он был таким джентльменом, таким веселым и готовым вести себя нелепо».

В фильме «Смерть ей к лицу» разворачивается ожесточенная вражда между актрисой Мадлен (Стрип) и ее бывшей подругой Хелен (Хоун), которые борются за внимание пластического хирурга (Уиллис).

На момент выхода в прокат фильм «Смерть ей к лицу» имел огромный успех. Картина собрала более 58,4 миллиона долларов в США и 90,6 миллиона долларов в международном прокате.

Ранее Мэрил Стрип поддержала Эмили Блант и Стэнли Туччи, получивших звезды на «Аллее славы» в Голливуде.