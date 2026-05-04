Мэрил Стрип вспомнила, как у нее возник конфликт с коллегой по культовой комедии 1992 года «Смерть ей к лицу» Голди Хоун.
В интервью изданию Vanity Fair 76-летняя актриса рассказала о том, из-за чего произошло недоразумение.
«Голди всегда опаздывала на съемочную площадку, — вспоминала Стрип. — А я всегда пунктуальна, понимаете, и ужасно надоедливая».
«Но она была такая очаровательная», — добавила Стрип. «Я помню, у нее был красный кабриолет, и она сама ездила на съемочную площадку. Так что, вероятно, в этом и была проблема».
Однако звезда фильма «Дьявол носит Prada 2» назвала время, проведенное на съемочной площадке, «глупым и потрясающим».
«Мы так смеялись, — сказала Стрип, — и Голди, честно говоря, смеется лучше всех в Америке. Она смеется так: „Ахаха!“ А потом приходилось останавливать съемки. Но это было забавно».
Стрип также уточнила, что между ней и 80-летней Голди Хоун нет никакой вражды, и восторженно заявила, что Хоун — «одна из ее подруг».
Рассказывая о другом партнере по фильму «Смерть ей к лицу» Брюсе Уиллисе, Стрип восторженно воскликнула: «О, Брюс был божественен!».
«Думаю, на некоторых съемочных площадках он имел репутацию сложного человека, но нам было с ним очень весело, — сказала актриса. — Он был таким джентльменом, таким веселым и готовым вести себя нелепо».
В фильме «Смерть ей к лицу» разворачивается ожесточенная вражда между актрисой Мадлен (Стрип) и ее бывшей подругой Хелен (Хоун), которые борются за внимание пластического хирурга (Уиллис).
На момент выхода в прокат фильм «Смерть ей к лицу» имел огромный успех. Картина собрала более 58,4 миллиона долларов в США и 90,6 миллиона долларов в международном прокате.
Ранее Мэрил Стрип поддержала Эмили Блант и Стэнли Туччи, получивших звезды на «Аллее славы» в Голливуде.