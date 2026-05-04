Алика Смехова показала редкое фото своей матери

Актриса Алика Смехова поздравила мать с днем рождения и опубликовала в соцсети редкий совместный снимок. На кадре звезда запечатлена вместе с именинницей.
«С днем рождения, мама! Люблю тебя бесконечно», — обратилась к ней артистка.
Журналистка Алла Смехова прожила 20 лет в отношениях с Вениамином Смеховым, известным по роли в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». В браке у пары родились две дочери — Елена и Алика. Супруги развелись, когда дети уже были подростками.
Как признавалась сама актриса, отец никогда не забывал о них, старался видеться чаще, дарил нужные подарки и оказывал финансовую поддержку. По словам Смеховой, никаких обид к родителю у нее не осталось — он достойно справлялся со своей ролью. Актриса считает, что ей повезло расти с мудрыми людьми, которые в советские времена смогли расстаться мирно и не нанесли детям лишних психологических травм.
Ранее Алика Смехова впервые за долгое время показала совместное фото с отцом.