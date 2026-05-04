Звезда «Диверсанта» Кирилл Плетнев показал троих сыновей

Актер Кирилл Плетнев, известный по роли в сериале «Диверсант», вышел в свет со своими тремя сыновьями. Артист показал подписчикам кадры прогулки по Москве и опубликовал семейное фото в соцсети.
«Это все мои. Люблю», — написал артист.
Недавно старшему сыну Плетнева исполнилось 18 лет. Георгий отметил совершеннолетие в кругу родных — вместе с отцом, братьями и матерью. На торжестве присутствовала и бывшая супруга актера, юрист Анна Голикова. После расставания экс-возлюбленным удалось сохранить нормальные отношения.
Ранее Кирилл Плетнев ответил хейтерам на критику внешности и рассказал о своей болезни.