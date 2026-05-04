Звезда «Универа» улетела с детьми из России: «Все получилось»

Звезда «Универа» Анна Хилькевич улетела с детьми из России. Актриса рассказала об этом в соцсетях. Она призналась, что отправилась с дочерьми в гости к сестре.
«Официальный бонжур. Мы с девочками улетели во Францию… Я очень соскучилась по сестре и так надеялась, что эта поездка сложится… И вот все получилось. Мы очень устали, весь день провели в самолете. Но всю усталость как рукой сняло после встречи с сестрой и племянником. Как же я скучала», — поделилась артистка.
Наталья Хилькевич давно живет с мужем и сыном во Франции. Женщина занимается ольфактотерапией, используя эфирные масла для воздействия на подсознание человека, чтобы провести психоэмоциональную коррекцию.
Ранее Анна Хилькевич рассказала, как совмещает карьеру и материнство.