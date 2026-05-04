Актеры фильма «Дьявол носит Prada» Эмили Блант и Стэнли Туччи пополнили список знаменитостей, удостоенных собственных звезд на голливудской «Аллее славы». Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-мл., Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон.
Эмили Блант пришла на мероприятие с мужем — актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Туччи сопровождала супруга Фелисити Блант, которая приходится старшей сестрой Эмили.
Для церемонии 43-летняя Эмили Блант выбрала прозрачное кружевное платье миди кремового цвета с оборками. Образ дополнили босоножки на шпильке в той же цветовой гамме. Стэнли Туччи выбрал классический образ: рубашку, галстук, черный костюм в полоску и коричневые туфли.
Мэрил Стрип пришла поздравить коллег по культовому фильму о модной индустрии. 76-летняя актриса вышла в свет в шелковой блузке с бантом и брючном костюме. Обладательница трех премий «Оскар» получила свою звезду на Аллее славы почти 30 лет назад.
Стрип трогательно обратилась к Блант: «Боже! Эмили, я чувствую себя так, будто сама тебя родила. Мне не терпится снова с тобой поработать. Самое лучшее в том, что ты получила эту награду в столь юном возрасте, — это значит, что мы будем работать с тобой еще как минимум 35 лет, если судить по моей карьере».
Фильм «Дьявол носит Prada 2», в котором сыграли вместе Эмили Блант, Мэрил Стрип и Стэнли Туччи вышел в мировой прокат 1 мая.
Ранее сообщалось, что Эвелина Хромченко спустя 20 лет вновь озвучила Миранду Пристли.