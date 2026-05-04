Эмили Блант и Стэнли Туччи получили именные звезды на «Аллее славы» в Голливуде

Звезд «Дьявол носит Prada» поддержали Мэрил Стрип, Роберт Дауни-мл., Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Эмили Блант и Стэнли ТуччиИсточник: Legion-Media.ru

Актеры фильма «Дьявол носит Prada» Эмили Блант и Стэнли Туччи пополнили список знаменитостей, удостоенных собственных звезд на голливудской «Аллее славы». Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-мл., Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон.

Эмили Блант пришла на мероприятие с мужем — актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Туччи сопровождала супруга Фелисити Блант, которая приходится старшей сестрой Эмили.

Эмили Блант и Джон КрасинскиИсточник: Legion-Media.ru

Для церемонии 43-летняя Эмили Блант выбрала прозрачное кружевное платье миди кремового цвета с оборками. Образ дополнили босоножки на шпильке в той же цветовой гамме. Стэнли Туччи выбрал классический образ: рубашку, галстук, черный костюм в полоску и коричневые туфли. 

Стэнли Туччи, Эмили БлантИсточник: Legion-Media.ru

Мэрил Стрип пришла поздравить коллег по культовому фильму о модной индустрии. 76-летняя актриса вышла в свет в шелковой блузке с бантом и брючном костюме. Обладательница трех премий «Оскар» получила свою звезду на Аллее славы почти 30 лет назад. 

Эмили Блант, Стэнли Туччи, Мэрил СтрипИсточник: Legion-Media.ru

Стрип трогательно обратилась к Блант: «Боже! Эмили, я чувствую себя так, будто сама тебя родила. Мне не терпится снова с тобой поработать. Самое лучшее в том, что ты получила эту награду в столь юном возрасте, — это значит, что мы будем работать с тобой еще как минимум 35 лет, если судить по моей карьере».

Дуэйн Джонсон, Роберт Дауни-мл., Стэнли Туччи, Эмили Блант, Мэрил Стрип, Мэтт ДэймонИсточник: Legion-Media.ru

Фильм «Дьявол носит Prada 2», в котором сыграли вместе Эмили Блант, Мэрил Стрип и Стэнли Туччи вышел в мировой прокат 1 мая.

Ранее сообщалось, что Эвелина Хромченко спустя 20 лет вновь озвучила Миранду Пристли.