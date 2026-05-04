Corriere della Sera: павильон РФ на биеннале в Венеции будет закрыт для публики

РИМ, 4 мая. /ТАСС/. Российский павильон на 61-й Венецианской биеннале искусства будет закрыт для широкой публикой из-за санкций, при этом принять участие в вернисаже, запланированном на 5—8 мая , можно только по приглашениям. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на документ, который в понедельник будет направлен в правительственный дворец Киджи.