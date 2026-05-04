Corriere della Sera: павильон РФ на биеннале в Венеции будет закрыт для публики

РИМ, 4 мая. /ТАСС/. Российский павильон на 61-й Венецианской биеннале искусства будет закрыт для широкой публикой из-за санкций, при этом принять участие в вернисаже, запланированном на
«Вернисаж, который состоится с 5 по 8 мая 2026 года, является частным мероприятием, проводимым по приглашениям и закрытым для публики. Российская Федерация, в соответствии с действующими санкциями, не сможет получить разрешения на открытие павильона для публики, следовательно, он будет недоступен в период открытия выставки», — цитирует издание адвоката фонда биеннале Дебору Росси.
Ранее дирекция Венецианской биеннале сообщила, что международное жюри 61-й Международной выставки искусства во главе с бразильским куратором Соланж Оливейра Фаркас подало в отставку. Причины такого решения официально не уточняются. Участие России вызвало полемику и протесты. Жюри заявляло, что не намерено отмечать премиями проекты России и Израиля. Еврокомиссия официально подтвердила решение лишить Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение России.