Режиссер Александр Котт указал на отсутствие хороших романтических комедий

По словам сценариста, продюсеры и прокатчики не верят в такие проекты
Александр Котт
Александр Котт

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Режиссер и сценарист Александр Котт указал на отсутствие хороших романтических комедий в России, заявив, что продюсеры и прокатчики не верят в такие проекты. Свое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

«У нас вообще не снимается обычные кино вроде “Служебного романа” или “Москва слезам не верит”: когда рассказывается история про людей. У нас все ушло в жанры: война, сказки, фантастика — это все жанры. А вот хороших ромкомов (романтических комедий — прим. ТАСС) нет вообще. Продюсерам и прокатчикам кажется, что на них никто не пойдет», — сказал он.

Александр Котт — режиссер, сценарист, продюсер и руководитель мастерской на кафедре режиссуры игрового фильма ВГИКа. Брат близнец режиссера Владимира Котта. Среди наиболее известных работ режиссера — фильмы «Брестская крепость», «Троцкий», «Спитак», «Чук и Гек. Большое приключение» и другие. Снимался как актер в картине «Зона турбулентности» и сериале «Шерлок Холмс». Является членом Союза кинематографистов России.