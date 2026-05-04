Мария Машкова, уже несколько лет живущая в США, в новом интервью откровенно рассказала о разрыве с отцом, народным артистом РФ Владимиром Машковым, и призналась, что долго чувствовала себя виноватой из-за их разрыва. Актриса отметила, что даже спустя годы продолжает переживать эту ситуацию, хотя и считает решение уехать из России собственным и осознанным выбором.
По словам Машковой, тема отца долго оставалась для нее болезненной. Она призналась, что в 36 лет, имея двоих почти взрослых детей, все еще задавала себе вопрос, имела ли право строить жизнь по собственному сценарию. Актриса рассказала, что редкие встречи с Владимиром Машковым и его жесткая позиция только усиливали ее внутренние сомнения.
Машкова также подчеркнула, что особенно тяжело ей давалось ощущение финансовой зависимости от семьи. Именно поэтому, по ее словам, она рада, что не получила от родителей ни квартиры, ни машины, ни других материальных подарков, которые могли бы сделать ее выбор сложнее. Сейчас актриса считает, что независимость помогла ей решиться на переезд и не оглядываться назад.
«Даже если предположить, что вот она — новая жизнь… У меня там вообще ничего нет. Кроме любимых бабушки и дедушки. Ни квартиры, ни машины. Вообще ничего», — заявила Машкова.
В 2022 году Владимир Машков публично призвал дочь вернуться в Россию, однако она отказалась, объяснив, что ее дом теперь находится в другой стране. При этом актриса подчеркивает, что по-прежнему учится принимать чужое мнение и справляться с хейтом, а в сложные моменты обращается за помощью к психоаналитику.