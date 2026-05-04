La Repubblica: жюри биеннале в Венеции попросили уйти в отставку из-за позиции по РФ

РИМ, 1 мая. /ТАСС/. Международное жюри 61-й выставки искусства Венецианской биеннале подало в отставку после соответствующего намека со стороны дирекции организации. Как пишет газета La Repubblica, причиной послужила позиция, занятая членами жюри — искусствоведами и кураторами из разных стран — в отношении павильонов России и Израиля, которые были исключены по их решению из конкурса.
Изначально в дирекции биеннале назвали это «автономным решением». С самого начала президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко заявил, что выставка открыта всем странам, а культура не должна зависеть от политики. Он сохранил такую позицию, несмотря на протесты представителей Украины и ряда политиков. Его выбор не разделило правительство и министерство культуры, которое в итоге направило комиссию с проверкой.
В результате, как пишет газета, в дирекции указали, что «нет условий для спокойной работы жюри». Вероятно, на решение повлияло и заключение юристов, которые предупредили, что жюри и биеннале, не исключено, придется платить неустойки исключенным в случае их обращения в соответствующие инстанции. Так, израильский скульптор Белу-Симион Файнару уже пригрозил обращением в суд по правам человека, назвав свое исключение из конкурса «дискриминацией по расовому и национальному признаку и проявлением антисемитизма».
В итоге, указывает издание, награждения не будет во время официального открытия биеннале искусства 9 мая, как, скорее всего, не будет и торжественной церемонии. Хотя о намерении посетить выставку в день открытия уже заявил ряд политиков. Среди них — министр транспорта и по инфраструктурам, вице-премьер Маттео Сальвини, который изначально поддержал президента биеннале. Вместо профессионального жюри проекты будут оценивать зрители. Награждение может состояться на закрытии 22 ноября, а Россия и Израиль вернутся в конкурс.
Международный музыкальный проект «Дерево укоренено в небе» будет представлен на биеннале 6 мая в рамках превью. Ранее представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал ТАСС, что Россия должна принимать участие во всех значимых международных культурных событиях, а недовольство Украины по поводу участия России в Венецианской биеннале не должно оказывать влияния на решения организаторов. Россия в последний раз представляла собственный проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, когда экспозиция получила почетное упоминание (special mention) жюри.
Еврокомиссия объявила об отзыве финансирования биеннале в размере €2 млн.