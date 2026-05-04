La Repubblica: жюри биеннале в Венеции попросили уйти в отставку из-за позиции по РФ

В итоге, указывает издание, награждения не будет во время официального открытия биеннале искусства 9 мая, как, скорее всего, не будет и торжественной церемонии. Хотя о намерении посетить выставку в день открытия уже заявил ряд политиков. Среди них — министр транспорта и по инфраструктурам, вице-премьер Маттео Сальвини, который изначально поддержал президента биеннале. Вместо профессионального жюри проекты будут оценивать зрители. Награждение может состояться на закрытии 22 ноября, а Россия и Израиль вернутся в конкурс.