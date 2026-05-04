Тимоти Шаламе может потерять крупную сумму из-за своих слов о балете и опере

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе в интервью CNN и Variety актер заявил, что балет и опера — это «то, что уже никому не интересно». Эта фраза мгновенно разлетелась по интернету и спровоцировала волну возмущения среди представителей искусства. Последствия могут затронуть не только репутацию, но и кошелек звезды, сообщает Super.ru со ссылкой на AOL.

У Шаламе действует долгосрочный контракт с ювелирным домом Cartier. По оценкам экспертов, сумма сделки составляет от 1 до 7 миллионов долларов в год. После жалобы одной из разгневанных поклонниц в Cartier заявили, что слова актера «никак не отражают идеалы бренда».

«Если это партнерство развалится, он потеряет не только прямые выплаты, но и возможность носить кастомные украшения на красных дорожках, а также долгосрочную ассоциацию с престижным домом», — приводят аналитиков в AOL.

Шаламе уже получил жесткую критику от мировых звезд оперы и балета. Американское меццо-сопрано Изабель Леонард назвала актера «невыразительным и ограниченным в своих взглядах на искусство». А Метрополитен-опера выпустила ролик в защиту своих артистов с подписью: «Это для тебя, Тимоти Шаламе».