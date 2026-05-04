Марк Эйдельштейн снялся в фильме, который покажут на Каннском кинофестивале

Российский актер Марк Эйдельштейн снялся в европейской картине. Он сыграл главную роль в фильме «Становясь Капой», который покажут на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на News.NN.
Как стало известно источнику, права на мировой прокат ленты «Становясь Капой» выкупила компания HanWay Films. В основе сюжета лежит европейская история о двух военных корреспондентах.
Вместе с Эйдельштейном в кадре появятся и другие зарубежные звезды. Эта работа станет уже второй возможностью для международной публики оценить талант молодого артиста из России. До этого Марк появился в фильме «Анора». Эта картина получила сразу шесть номинаций на премию «Оскар» и победила в пяти из них.