Звезда сериала «Комбинация» Татьяна Струженкова откровенно рассказала о том, что переживает кризис 30 лет. В преддверии своего юбилея актриса решила оглянуться назад и подвести черту. Результаты ее не порадовали.
В интервью WomanHit она призналась: ей кажется, что она не получает от жизни всего, и это вызывает разочарование.
«Но я абсолютно не чувствую себя внутри взрослой! Ко дню рождения я подводила итоги, и была недовольна ими. Потому что у меня повышенные к себе требования. Хочется взрослеть в удовольствие и кайфовать. Не “мне уже тридцать”, а “мне еще тридцать”. Пока еще я на пути к этому, как-то я очень тяжело в этот возраст вхожу. У меня есть жадность к жизни, и мне кажется, что я не все беру от жизни, не на сто процентов! И поэтому это меня порой угнетает», — поделилась девушка.
Ранее Татьяна Струженкова рассказала об обмане близкого человека.