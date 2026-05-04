Бурляев поддержал идею передвижных кинотеатров в зоне СВО

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев поддержал инициативу создания передвижных кинотеатров в зоне СВО, отметив, что готов проследить за содержательной частью их репертуара. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС, напомнив о своём многолетнем опыте альтернативного кинопроката и почти 10 тыс. фильмов в активе сети киноклубов «Золотой витязь».
Ранее киностудия «Ленфильм» в преддверии Дня Победы реализовала выездную программу кинопередвижек, возродив историческую традицию показа фильмов непосредственно в местах дислокации войск. В рамках программы было проведено девять закрытых кинопоказов на учебных полигонах и в пунктах восстановления боеспособности подразделений для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, на территории Курской области, Луганской и Донецкой народных республик.
«Это очень хорошая инициатива, я уже давно предлагал эти передвижные точки, поскольку я занимаюсь уже лет 30 альтернативным кинопрокатом. Я открыл около 500 киноклубов “Золотой витязь” по всей России. И мы показываем то, что соответствует нашему девизу — за нравственные идеалы, за возвышение души человека», — считает собеседник агентства.
Так, по словам Бурляева, в активе «Золотого витязя» находится 9 600 фильмов. «И я предлагал: давайте показывать это. Ведь наш прежний российский кинопрокат был отделением американского. Так шло понижение духовного уровня народа. А мы через эти передвижные точки дадим людям то, что сейчас им нужно. Это очень хорошо, что из зоны СВО это будет приходить… Только чем они будут их наполнять? Я попробую за этим делом проследить», — заключил он.