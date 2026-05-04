Бурляев объяснил, чем обусловлено давление на РФ в контексте биеннале

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Давление на Россию в рамках международных биеннале связано с деградацией традиционных ценностей на Западе, считает народный артист РФ депутат Госдумы Николай Бурляев. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС, подчеркнув, что стране следует идти своим духовным путем и не ориентироваться на западные кинофестивали.
Ранее дирекция Венецианской биеннале сообщила, что международное жюри 61-й Международной выставки искусства во главе с бразильским куратором Соланж Оливейра Фаркас подало в отставку. Причины такого решения официально не уточняются. Участие России вызвало полемику и протесты. Жюри заявляло, что не намерено отмечать премиями проекты России и Израиля. Еврокомиссия официально подтвердила решение лишить Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение России.
По мнению Бурляева, российская культура самодостаточна. Он отметил, что уже давно критически относится к Каннам, Оскару и Венеции, хотя его фильмы были отмечены на всех трех фестивалях. «Говорю ответственно: они выродились, они идут по пути предательства всех христианских ценностей, а мы должны идти другим путем», — заключил он.
Бурляев также подчеркнул, что с ситуацией в западной культуре не нужно бороться. «Когда одному учителю задали вопрос: “Учитель, что делать, если в этом мире такая мощная линия зла?”, он ответил: “А с ней просто не надо бороться, надо над этой линией проводить более мощную линию добра”. Вот чем мы должны заниматься и не смотреть ни на Канны, ни на Оскар, ни на “Золотого льва” в Венеции», — сказал собеседник агентства.
Возвращение России
Ранее было объявлено, что после четырехлетнего перерыва Россия примет участие в Венецианской биеннале. Об «открытости» выставки всем странам заявил президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттауоко. С тех пор в Италии не утихает полемика и протесты проукраински настроенных сил.
Организаторы с российской стороны указали, что отмена участия России не рассматривается, а работа над проектом, в реализации которого задействована Российская академия музыки имени Гнесиных, продолжается. Ведущее музыкальное училище занимается художественным руководством международного музыкально-перформативного проекта «Дерево укоренено в небе», который будет представлен в павильоне России на 61-й Венецианской биеннале современного искусства.