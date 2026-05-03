Названа дата премьеры новых «Хроник Нарнии» с Дэниэлом Крэйгом

«Нарния: Племянник чародея» станет экранизацией шестого романа из цикла «Нарнии» и будет являться предысторией для всей франшизы
«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», 2005 год
Онлайн-кинотеатр Netflix официально объявил о том, что фильм «Нарния: Племянник чародея» выйдет в широкий прокат 12 февраля 2027 года. На Netflix премьера состоится 2 апреля.

«Нарния: Племянник чародея» станет экранизацией шестого романа из цикла «Нарнии» и будет являться предысторией для всей франшизы. Фильм покажет становление Белой Колдуньи как главного антагониста Нарнии, а также создание волшебного мира королевств из песни льва Аслана.

В фильме сыграли Эмма Маки («Половое воспитание», «Барби») и Дэниэл Крэйг (серия фильмов о Джеймсе Бонде, «Достать ножи»).

Ранее стало известно, что на премии «Оскар» запретили ИИ-сценарии и разрешили актерам получать несколько номинаций в одной категории.