Актер Барри Кеоган опроверг слухи об измене Сабрине Карпентер

Актер Барри Кеоган посетил подкаст Friends Keep Secrets, в котором опроверг слухи о том, что он изменял певице Сабрине Карпентер. Пара встречалась с ноября 2023 года по декабрь 2024 года.
«Какая-то девушка сгенерировала ролик, потом вторая тоже сделала это. Вторая девушка извинилась за это, сказала, что выдумала это все. Но никто не заметил этого», — обьяснил актер.
Он признался, что перестал пользоваться социальными сетями и ходить на публичные мероприятия. Также Кеоган сократил общение с посторонними людьми, поскольку это провоцирует слухи.
«Я не прошу любить меня, но прошу перестать делать поспешные выводы. Не поддавайте ложной риторике и не нападайте на меня просто так», — отметил Барри Кеоган.