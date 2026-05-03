Сценарии, написанные с помощью ИИ, запретят номинировать на премию «Оскар»

Премия «Оскар»

Организаторы церемонии «Оскар» поделились обновленными правилами. Начиная с 2027 года, на «Оскаре» запретят участвовать сценариям, написанным с помощью ИИ. Претендовать на награду за «лучший сценарий» смогут только написанные человеком работы.

Также теперь актеры смогут претендовать на несколько номинаций в одной категории, если их работы войдут в пятерку лидеров после голосования.

Помимо этого, несколько фильмов из одной страны теперь могут рассчитывать на победу в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Автоматически номинированы будут победители Канн, Венеции, Берлина, Сандэнса, Торонто и Пусана.

Лучшим фильмом на «Оскаре» в 2026 году признали «Битву за битвой» с Леонардо ДиКаприо.