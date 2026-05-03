Создатель «Пацанов» высказался о закрытии спин-оффа «Поколение Ви»

Эрик Крипке, создавший сериал «Пацаны», прокомментировал закрытие сериала «Поколение Ви»
Кадр из сериала «Поколение “Ви”» (1 сезон)
Эрик Крипке, создавший сериал «Пацаны», высказался о закрытии сериала «Поколение “Ви”» после выхода второго сезона.

«Я не отменял этот сериал, потому что у меня просто нет на это каких-либо полномочий. Если что, я боролся за сохранение этого шоу больше, чем кто-либо другой на Земле. Я расстроен не меньше, чем все остальные», — заявил Эрик Крипке.

Шоу «Поколение Ви» является спин-оффом «Пацанов», которое рассказывает о студентах Годолкина — заведения, где обучаются юные супергерои. Сериал дополнительно раскрывает многие аспекты сюжета «Пацанов», а также вводит собственных персонажей в оригинальное шоу.

Отмечается, что после закрытия сериала сюжетные линии персонажей будут раскрыты в заключительных эпизодах «Пацанов» и других проектах.