Создатель «Пацанов» высказался о закрытии спин-оффа «Поколение Ви»

Эрик Крипке, создавший сериал «Пацаны», высказался о закрытии сериала «Поколение “Ви”» после выхода второго сезона.
«Я не отменял этот сериал, потому что у меня просто нет на это каких-либо полномочий. Если что, я боролся за сохранение этого шоу больше, чем кто-либо другой на Земле. Я расстроен не меньше, чем все остальные», — заявил Эрик Крипке.
Шоу «Поколение Ви» является спин-оффом «Пацанов», которое рассказывает о студентах Годолкина — заведения, где обучаются юные супергерои. Сериал дополнительно раскрывает многие аспекты сюжета «Пацанов», а также вводит собственных персонажей в оригинальное шоу.
Отмечается, что после закрытия сериала сюжетные линии персонажей будут раскрыты в заключительных эпизодах «Пацанов» и других проектах.