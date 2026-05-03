На «Тавриде» представили скульптуру и трибьют-шоу, посвященные фильму «Брат»

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Скульптуру Данилы Багрова и трибьют-шоу к фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», в который актер сыграл главные роли, представили в рамках первого фестиваля «Киномаевка», проходящего с 1 по 3 мая в Крыму на территории арт-кластера «Таврида». Об этом сообщили в пресс-службе кластера.
«С 1 по 3 мая на территории арт-кластера “Таврида” проходит фестиваль “Киномаевка”. Отдельный блок программы посвящен фильмам Алексея Балабанова “Брат” и “Брат 2”, которые стали частью культурного кода современной России. Состоялось открытие скульптуры Данилы Багрова — главного героя картин. Он запечатлен в момент предельного напряжения: Данила пробивает стену, символизирующую препятствия на пути к цели», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что рядом с Багровым расположили вопрос «В чем твоя сила?», отсылающий к диалогу из фильма. Во время открытия также прозвучала песня «Вечно молодой» в исполнении экс-лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. После открытия скульптуры в контент-студии «Юг. Кино» прошел показ документального фильма «Брат навсегда» режиссеров Григория и Анны Сельяновых. Картина посвящена закулисью съемочного процесса фильмов «Брат» и «Брат 2». Зрители увидели редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды.
После открытия скульптуры на главной сцене фестиваля состоялось трибьют-шоу по фильмам «Брат» и «Брат 2». Композиции из кинолент исполнили Бобунец, группа «Три дня дождя», участники творческого молодежного сообщества современной музыки. Со сцены прозвучали песни: «Крылья», «Ту-лу-ла», «Дорога».
