Шарлиз Терон рассказала о строгих принципах воспитания детей

Актриса раскрыла правила, которых придерживается в воспитании
Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: Legion-Media.ru

Шарлиз Терон не собирается растить своих приемных детей в «золотой клетке». Актриса откровенно рассказала о своих принципах воспитания в подкасте у Джейка Шейна, передает Super.ru. Она дала понять: никакой беззаботной голливудской жизни у ее наследников не будет. Звезда намерена с ранних лет приучать детей к самостоятельности. Даже первая машина, по ее мнению, должна стать уроком, а не подарком судьбы.

«Вашей первой машиной будет Datsun, потому что вы ее разобьете», — с юмором, но твердо заявила Терон. Она убеждена: прежде чем получить лучшее, дети обязаны пройти через ошибки и научиться зарабатывать.

Финансовая независимость для актрисы — принципиальный вопрос. Она не собирается содержать детей во взрослой жизни. Каждый из них должен найти работу и обеспечивать себя самостоятельно.

Более того, Терон уже сейчас настраивает детей на то, что в будущем им придется подрабатывать.

У Шарлиз Терон двое усыновленных детей: сын Джексон и дочь Огаст.