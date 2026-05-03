Шарлиз Терон рассказала о строгих принципах воспитания детей

Шарлиз Терон не собирается растить своих приемных детей в «золотой клетке». Актриса откровенно рассказала о своих принципах воспитания в подкасте у Джейка Шейна, передает Super.ru. Она дала понять: никакой беззаботной голливудской жизни у ее наследников не будет. Звезда намерена с ранних лет приучать детей к самостоятельности. Даже первая машина, по ее мнению, должна стать уроком, а не подарком судьбы.