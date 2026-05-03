Раскрыты подробности будущей свадьбы Зои Кравиц и Гарри Стайлса

Актриса Зои Кравиц и певец Гарри Стайлс устроят две свадьбы. Об этом сообщает издание Page Six.

Инсайдер из окружения звезд рассказал, что Зои Кравиц хотела бы организовать два торжества: в Нью-Йорке и Лондоне. По словам источника, для актрисы важно устроить церемонию в США, потому что там живет ее отец Ленни Кравиц.

«Я точно знаю, что Зои хотела бы провести свадьбу в Нью-Йорке из-за своего отца, поэтому, если что, будет две свадьбы. Ее папа до сих пор живет в центре Манхэттена. Свадьба могла бы состояться в отеле Fouquet’s. Если она будет проводить две свадьбы, то одна в Лондоне, а другая в Нью-Йорке», — сообщил собеседник таблоида.

Источник добавил, что недавно Гарри Стайлс встречался с Ленни Кравицом. Инсайдер отметил, что певец понравился отцу возлюбленной.

«Я знаю, что Зои организовала встречу с Гарри и своим отцом некоторое время назад. Очевидно, Ленни очень любит Гарри. У Зои есть одна особенность: она встречается с кем хочет, но если они не ладят с ее отцом, в конце концов, они отойдут на второй план», — поделился информатор.

19 апреля влюбленных заметили во время их прогулки в Лондоне. Актриса появилась на публике с кольцом с крупным бриллиантом на левой руке. Журналисты предположили, что исполнитель сделал ей предложение руки и сердца возлюбленной.

27 апреля издание Page Six со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Гарри Стайлс планирует завести ребенка с Зои Кравиц. Источники заявили, что певец поделился своими планами с друзьями. Предполагается, что после того, как влюбленные поженятся, у них появятся дети.