В Черкесске прошла премьера фильма о народных ремеслах в эпоху ИИ

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. — дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили в январе 1957 года.