Андрейченко рассказала, где проведет юбилей и кого можно называть элитой

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В эксклюзивном интервью РИА Новости Наталья Андрейченко рассказала, что проведет 70-летний юбилей во Франции. Там она будет задействована в новой постановке «Мэри Поппинс».
«По воле судьбы третьего мая я в Париже, но не просто ради дня рождения, — призналась актриса. — Здесь в Русском театре ставят “Мэри Поппинс”. В спектакле задействован сын моих друзей Дэмиан, который сыграет Майкла. А я здесь, чтобы помочь, потому что стала одним из создателей этого великолепного чуда после того, как мальчика утвердили на роль. Ну как без меня?».
Также заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко отметила в интервью РИА Новости, что актеры не могут считать себя сегодня элитой.
«Я не причисляю себя к элите. А те коллеги, кто думает о себе иначе, только тешат свое эго. Сейчас все настолько зыбко и грязно в мире, что элита — это те, кто ближе к Свету. У них есть знания, уважение, сожаление к людям. А мериться ролями или чем-то другим — ни о чем. Я искренне сочувствую тем, кто делает это», — отметила Наталья Андрейченко.