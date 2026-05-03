Guardian сообщила о «задушевных беседах» НАТО с представителями киноиндустрии

По их информации, встречи уже прошли в Лос-Анджелесе, Брюсселе, Париже и подобный формат «задушевных бесед» должен продолжиться в Лондоне в июне. В британской столице ожидается встреча с членами Гильдии писателей Великобритании. Темой встречи заявлена «изменяющаяся ситуация с безопасностью в Европе и вне ее». НАТО на ней должен представлять заместитель помощника генсека по инновациям, гибридным и кибератакам Джеймс Аппатурай и другие официальные лица альянса, пишет газета. Издание приводит содержание электронного письма, полученного Гильдией писателей, в котором указывается, что подобные встречи в прошлом уже привели к «трем различным проектам», которые «как минимум частично были вдохновлены этими дискуссиями».