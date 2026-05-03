Guardian сообщила о «задушевных беседах» НАТО с представителями киноиндустрии

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Представители НАТО проводят встречи с европейскими теле- и киносценаристами, режиссерами и продюсерами, что вызывает у творческого сообщества опасения в том, что альянс планирует использовать киноискусство для собственной пропаганды. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Guardian.
По их информации, встречи уже прошли в Лос-Анджелесе, Брюсселе, Париже и подобный формат «задушевных бесед» должен продолжиться в Лондоне в июне. В британской столице ожидается встреча с членами Гильдии писателей Великобритании. Темой встречи заявлена «изменяющаяся ситуация с безопасностью в Европе и вне ее». НАТО на ней должен представлять заместитель помощника генсека по инновациям, гибридным и кибератакам Джеймс Аппатурай и другие официальные лица альянса, пишет газета. Издание приводит содержание электронного письма, полученного Гильдией писателей, в котором указывается, что подобные встречи в прошлом уже привели к «трем различным проектам», которые «как минимум частично были вдохновлены этими дискуссиями».
Газета указала, что грядущая дискуссия вызвала оторопь у некоторых приглашенных, которые расценили это как просьбу «внести вклад в пропаганду НАТО».
Алан О’Горман, сценарист драмы «Кристи» (Christy, 2025), которая в феврале была признана лучшим фильмом Ирландской академией кино и телевидения (IFTA), назвал предстоящую встречу возмутительной и «явной пропагандой».
«Мне показалось, что это было бестактно и даже безумно — представлять это как некую позитивную возможность. У многих людей, включая меня, есть друзья и родственники или они сами происходят из стран, не входящих в НАТО, которые пострадали от войн, в которых НАТО участвовала и которые она продвигала», — сказал он.
Сценарист высказал мнение, что «сейчас по всей Европе распространяется нагнетание страха, будто наша оборона ослаблена».
«Я вижу это в ирландском контексте, где через часть СМИ и правительство продвигается идея представить НАТО в позитивном свете и более тесно с ней сблизиться. Думаю, большинство ирландцев не хотят иметь ничего общего с войнами на чужих территориях», — сказал О’Горман. Он добавил, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были «довольно существенно оскорблены тем, что искусство хотят использовать в поддержку войны».
The Guardian приводит заявление представителя организации, сообщившего, что эти встречи стали результатом интереса, проявленного представителями киноиндустрии, «которые хотели лучше понять, что такое НАТО и как она действует».